Scotiabank compra fatia de 14,9% na KeyCorp, por US$ 2,8 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 11:23 Para compartilhar:

O banco canadense Scotiabank fechou um acordo para a compra de uma fatia de 14,9% na KeyCorp, por US$ 2,8 bilhões, como parte de uma estratégia para fortalecer sua presença nos EUA.

A KeyCorp, holding com sede em Cleveland, Ohio, opera cerca de 1.000 agências em 15 estados americanos e possui US$ 187 bilhões em ativos. A empresa oferece serviços bancários comerciais e de varejo, assim como consultoria e serviços de investimento.

Embora não atue em varejo nos EUA, o Scotiabank opera no mercado americano por meio de seus braços de serviços financeiros.

Em comunicado nesta segunda-feira, o Scotiabank detalhou que pagará US$ 17,17 por ação para assumir a participação na KeyCorp em duas etapas, começando com uma fatia inicial de 4,9% no final de agosto.

A expectativa é que a segunda parte do investimento seja concluída após aprovação do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e cumprimento de outras condições até o primeiro trimestre de 2025.

Em Nova York, a ação da KeyCorp saltava 12,8% às 11h07 (de Brasília), enquanto a do Scotiabank (que é listado como Bank of Nova Scotia na Nyse e em Toronto) caía 4,3%.