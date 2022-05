Scooters elétricas: confira 5 vantagens de apostar nesse modelo Esse tipo de veículo não exige CNH para o condutor

A alta do preço dos combustíveis fez muitos considerarem a ideia de adquirir um veículo elétrico. Um deles, a scooter elétrica, pode ser uma boa opção para quem deseja autonomia para percorrer todos os cantos da cidade com agilidade.





Por isso, veja abaixo as cinco principais vantagens de ter um modelo desse. As dicas foram compartilhadas pela Elemovi, empresa especializada na produção e na comercialização de produtos no segmento.

Economia de combustível

Um dos grandes incentivos para que a população, de uma forma geral, troque os veículos movidos por motores a combustão pelos que utilizam a energia elétrica é o fato de que o preço dos combustíveis tem ficado cada vez mais elevado. “Para quem não quer ficar refém da alta dos valores nas bombas, esse tipo de automóvel é um grande – e potente – aliado”, ressalta Maurício Somlo, sócio da Elemovi, em nota divulgada.

Baixo custo de manutenção

Outra vantagem de garantir um automóvel como este é o baixo custo de manutenção – se comparado aos veículos tradicionais, uma vez que não há custo com troca de óleos, filtros e o veículo elétrico possui menos peças do que o seu par a combustão.

Facilidade para estacionar

Por contar com um automóvel mais compacto do que um carro, o dono de uma scooter elétrica também não terá dores de cabeça na hora de estacioná-la.

Praticidade no dia a dia

Fáceis de pilotar e de se movimentarem no trânsito caótico dos grandes centros urbanos, as scooters elétricas são o sonho de consumo de quem não quer passar perrengue no trajeto de seus compromissos – de uma visita ao mercado à ida ao trabalho.

Não exige CNH

Não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH)? Não se preocupe, você ainda poderá pilotar uma scooter elétrica. Isso porque esse tipo de automóvel só exige a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), documento voltado para quem deseja dirigir especificamente esse tipo de veículo.

