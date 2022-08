Scooby registra Cintia Dicker de topless, que exibe barriguinha de grávida

Da Redação 07/08/2022 - 11:36 Compartilhe

No último sábado (06), o surfista Pedro Scooby publicou um registro de sua esposa, Cintia Dicker, usando apenas uma calcinha. Na imagem, a modelo exibe sua barriga de grávida.

“Mamãe mais linda!”, o ex-BBB na publicação. O casal está à espera de seu primeiro filho e o sexo do bebê ainda não foi revelado. A gravidez foi anunciada no último mês.

Scooby já é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, com seis anos, frutos do relacionamento do surfista com Luana Piovani.