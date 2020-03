Scooby critica quem “ajuda África pra aparecer”, mas nega ter se referido a Rafa Kallimann

Pedro Scooby está envolvido em mais uma nova polêmica no mundo das celebridades. O surfista fez críticas as pessoas que fazem trabalho voluntário na África “só porque a foto fica bonita”. O comentário foi feito em uma publicação que falava sobre a ajuda de Rafaella Kalimann, participante do BBB 20.

Naturalmente, o comentário foi interpretado por muitos internautas como uma crítica ao trabalho da influencer. O surfista, no entanto, fez questão de se retratar, dizendo que é uma crítica geral.

Tudo começou quando Scooby questionou os “benefícios” da “caridade na África”. “Tenho nada contra ajudar, só acho louco atravessar o oceano para ajudar, sendo que tem tanta gente morrendo de fome no Brasil! Se ajuda aqui e ajuda lá também tudo bem, mas tem gente que não ajuda ninguém por aqui e atravessa o oceano só porque lá a foto fica mais bonita. E outra coisa, quero ver ajudar, mas ajudar mesmo, colocar a mão na massa”, desabafou.

Ele ainda acrescentou: “Se ela ajuda lá, mas ajuda aqui, ótimo! Tá fazendo! O que é foda é que tem gente que vai lá na África, faz foto como se fosse um safári e chega aqui, não ajuda a comunidade do lado de casa, não para pra dar uma água ou uma comida pra moleque no sinal! Sendo que no Brasil temos sim lugar onde as pessoas ainda morrem de fome, não têm acesso ao SUS, não tem água! Mas se faz e faz de coração, tá tudo certo”.

Rapidamente, muitos internautas saíram em defesa de Rafa, alegando que o seu trabalho na África acontece há anos e que ela também ajuda a instituições de caridade no Brasil.

“Eu não aguento mais toda essa falta de informação. A Rafa não ajuda apenas países da África, ela também tem projetos direcionados a comunidades e hospitais de câncer aqui do Brasil”, disse uma internauta.

“Sobre a fala do Pedro Scooby, o cara deixa de ajudar os filhos, não tinha nem que falar nada”, completou, se referindo ao problema de pensão relatado por Luana Piovani, ex-mulher do surfista, recentemente.

Após ver várias críticas, Scooby resolveu se pronunciar. Por meio dos Stories do Instagram, ele disse que foi um comentário geral, não específico a Rafa. “Eu fiz um comentário numa foto postada de uma menina e depois que eu vi que era do BBB, a Rafa. Eu não fiz um comentário falando dela, só pra deixar bem explicado, eu fiz um comentário falando do geral”, declarou.

“Era [um post com] uma crítica falando que as pessoas usam ações sociais para crescer. Aí eu falei que só achava errado as pessoas que iam pra África pra tirar foto e ponto final. Mas que se as pessoas faziam lá, faziam aqui ou se faziam de coração tava tudo certo”, continuou, explicando seu ponto de vista.

“Então não foi uma crítica a ela, foi uma crítica a pessoas que fazem só para aparecer. Eu só sou contra quem vai pra fazer foto, mas se ajuda de coração, tá lindo. É o que importa. Inclusive eu fui lá no Instagram da Rafa e ela ajuda vários projetos, no Brasil e na África, e parabéns. Isso foi uma crítica a quem não faz. Se ela faz, parabéns”, seguiu.

Para finalizar, ele fez questão de reforçar mais uma vez sua intenção: “Então, galera, é isso. Eu vi ali que a Rafa faz várias coisas incríveis. Minha crítica foi no geral, a pessoas, não a ela, que fazem para crescer uma imagem ou pra tirar uma foto bonita. Eu fico feliz que existam pessoas que ajudam de coração, aqui, na África, onde seja, acho que o que vale é ajudar”.

“Desculpa se alguém, de alguma forma, entendeu errado o que eu falei. Eu tenho a humildade de chegar aqui e pedir desculpa se eu magoei alguém com isso e se entenderam errado. Não foi a mensagem que eu quis passar”, finalizou.