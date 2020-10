Schwartzman vence e vai enfrentar Thiem nas quartas de Roland Garros; Nadal também avança

O principal tenista argentino, Diego Schwartzman (14º do ranking da ATP), se classificou para as quartas de final de Roland Garros, fase que já disputou em 2018, neste domingo ao derrotar o italiano Lorenzo Sonego (46º) com autoridade.

Ele venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-3 e 6-4 em 1 hora e 58 minutos, e nas quartas vai enfrentar o austríaco Dominic Thiem (3º).

Agora, Schwartzman tem novamente a oportunidade de jogar uma semifinal do Grand Slam pela primeira vez em sua carreira. Em 2018 ele alcançou as quartas de final em Paris, mas esbarrou no rei do saibro Rafael Nadal, que mais tarde se tornaria campeão, contra quem venceu pelo menos o primeiro set: 4-6, 6-3, 6-2 e 6-2.

Na quadra Suzanne Lenglen, ‘El Peque’, finalista no Masters 1000 em Roma contra Novak Djokovic após eliminar o próprio Nadal nas quartas de final, se impôs diante de um Sonego com menos experiência nessas competições de nível mais alto.

Ele se mostrou otimista para a próxima fase: “Tenho que jogar como nas últimas duas semanas. Tenho que manter ‘Domi’ longe da linha. Ele disputou a final aqui nos últimos dois anos. No saibro só está atrás do Rafa. Mas estou muito bem fisicamente e com confiança. Terei que ter sorte e tirar proveito disso”, disse Schwartzman.

“Venci o melhor da história no saibro em Roma (Nadal) com essa confiança. Espero ter esse nível contra Dominic. Tenho que fazer tudo perfeito”, acrescentou sobre o jogo de terça-feira.

– Thiem e Nadal nas quartas –

Dominic Thiem, número 3 do mundo, e recém sagrado campeão do US Open, conseguiu sair da armadilha preparada pelo francês Hugo Gaston (239º) em partida que chegou ao quinto set: 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 e 6-3,

Thiem sofreu bastante pressão, mas o último representante francês no masculino não conseguiu terminar o trabalho no quinto set, quando teve seu serviço quebrado pelo austríaco.

Gaston havia derrotado em uma partida de cinco sets na rodada anterior o suíço Stan Wawrinka, vencedor de três torneios do Grand Slam.

Rafael Nadal (2º ATP) avançou às quartas de final ao vencer com facilidade (6-1, 6-1 e 6-2) o americano Sebastian Korda (212º), de 20 anos e vindo da classificação, e vai enfrentar Jannick Sinner, outro talento adolescente.

Sinner (74º), de 19 anos, derrotou o alemão Alexander Zverev, tornando-se o primeiro jogador nas quartas de Roland Garros em sua primeira participação desde Nadal, em 2005, ano do primeiro de seus 12 títulos.

– “Ganhando confiança” –

Nadal, que definiu esta edição como a mais complicada para suas condições, não parece estar sofrendo por até o momento. Ele resolveu o duelo em uma hora e 55 minutos. Em quatro rodadas, perdeu apenas 23 games.

“Foi um jogo muito bom contra um jogador que tem um grande futuro, em condições difíceis”, disse Nadal na quadra. “É impressionante vê-lo bater tão bem na bola”, acrescentou sobre o americano.

Korda, com seis jogos vencidos em Paris (três na fase prévia e três no quadro principal), desembarcou na Chatrier pronto para desfrutar diante de seu “ídolo absoluto”. Ele chegou a colocar o nome de ‘Rafa’ em seu cachorro.

“Estou nas quartas de final sem ter perdido um set, não posso reclamar. Hoje foi difícil fazer uma partida brilhante porque ventava muito. Conforme o torneio avança, estou ganhando confiança, vejo isso nos treinos”, analisou Nadal em entrevista coletiva.

— Resultados deste domingo do torneio de Roland Garros:

Simples masculino (oitavas de final):

Diego Schwartzman (ARG/N.12) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-1, 6-3, 6-4

Dominic Thiem (AUT/N.3) x Hugo Gaston (FRA) 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3

Jannik Sinner (ITA) x Alexander Zverev (ALE/N.6) 6-3, 6-3, 4-6, 6-3

Rafael Nadal (ESP/N.2) x Sebastian Korda (EUA) 6-1, 6-1, 6-2

