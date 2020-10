Schwartzman entra no top 10 da ATP e Nadal segue atrás de Djokovic

Apesar de ter conquistado pela 13ª vez o torneio de Roland Garros no domingo, o espanhol Rafael Nadal (N.2) permanece atrás do sérvio Novak Djokovic (N.1) no ranking ATP publicado nesta segunda-feira, enquanto o argentino Diego Schwartzman entrou no top 10 (N.8).

A vantagem na classificação para os dois primeiros aumentou, à medida que Nadal repetiu o resultado da edição anterior da competição francesa (vitória) e o sérvio melhorou seu desempenho (semifinalista em 2019, finalista em 2020).

Djokovic tem agora 11.740 pontos, uma diferença de 1.890 unidades sobre Nadal. Eles são seguidos pelo austríaco Dominic Thiem (9.125), campeão em setembro do US Open.

O suíço Roger Federer, que teve sua marca de 20 títulos conquistados no Grand Slam igualada pelo espanhol no domingo, é o 4º com 6.630 pontos.

A maior mudança entre os 10 primeiros foi do argentino Diego Schwartzman, que por ter chegado às semifinais do torneio de Paris subiu 6 posições para ficar em 8°, com 3.180 pontos, a melhor classificação em sua carreira.

Já o brasileiro Thiago Monteiro subiu oito posições e agora é o número 76 do ranking.

– Classificação da ATP em 12 de outubre de 2020:

1. Novak Djokovic (SER) 11.740 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 9.850

3. Dominic Thiem (AUT) 9.125

4. Roger Federer (SUI) 6.630

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.925 (+1)

6. Daniil Medvedev (RUS) 5.890 (-1)

7. Alexander Zverev (ALE) 4.650

8. Diego Schwartzman (ARG) 3.180 (+6)

9. Matteo Berrettini (ITA) 3.075 (-1)

10. Andrey Rublev (RUS) 2.974 (+2)

11. Gaël Monfils (FRA) 2.860 (-2)

12. Denis Shapovalov (CAN) 2.695 (-1)

13. Roberto Bautista (ESP) 2.665 (-3)

14. David Goffin (BEL) 2.555 (-1)

15. Pablo Carreño (ESP) 2.400 (+3)

16. Fabio Fognini (ITA) 2.400 (-1)

17. Karen Khachanov (RUS) 2.200 (-1)

18. Stan Wawrinka (SUI) 2.185 (-1)

19. Grigor Dimitrov (BUL) 2.145 (+1)

20. Christian Garín (CHI) 2.090 (-1)

…

76. Thiago Monteiro (BRA) 804 (+8)

