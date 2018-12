Schumacher não precisa mais de aparelhos para respirar, diz jornal britânico

O ex-piloto Michael Schumacher se acidentou andando de ski há cinco anos, mas o seu estado de saúde continua um grande mistério, especialmente porque a família e os amigos mais próximos se recusam a falar sobre suas condições. A única informação é a de que ele está em sua casa, na Suíça. Segundo o jornal Daily Mail, porém, o alemão tem apresentado evolução nas últimas semanas.

De acordo com a publicação, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 continua recebendo atendimento de enfermeiras em casa, em um pequeno hospital montado no local, e que tem um custo de aproximadamente R$ 245 mil por semana. O Daily Mail, no entanto, afirma que ele não precisa mais de aparelhos para respirar durante todos os momentos do dia e não fica mais nada cama na maior parte do tempo, mas que seu progresso é lento.

O arcebispo Georg Ganswein declarou, recentemente, que esteve visitando o ex-piloto e, entrevista ao jornal alemão Bild, disse que segurou as mãos de Schumacher. “Elas estavam quentes. Algumas coisas, palavras não conseguem expressar, mas o toque consegue. Foi importante para mim”, declarou Ganswein.