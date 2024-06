School of Rock leva 32 bandas de alunos para o Rock in Rio Lisboa 2024

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 13/06/2024 - 17:20 Para compartilhar:

Os dias 15, 16, 22 e 13 de junho marcarão a edição de 20 anos do Rock In Rio Lisboa. E muito mais do que artistas mundialmente conhecidos, quem também se apresenta no palco do festival na capital portuguesa são os adolescentes de 32 bandas da School of Rock, escola de música presente em mais de 20 países.

Jovens de 10 a 18 anos do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, México, Espanha e Portugal terão a experiência única de se apresentar no mundialmente renomado festival. Os selecionados fazem parte do Programa de Performance da School of Rock — que ensina não só a técnica musical, mas também a presença de palco e o envolvimento com o público.

Em um palco dedicado exclusivamente às bandas da rede, os alunos apresentarão clássicos e novidades do rock. Cada banda terá 25 minutos de show.

Com exclusividade à IstoÉ, Fernando Quesada, sócio Diretor da School of Rock, explica que as bandas contempladas pelos covers fazem parte da metodologia de ensino da escola — nomes como The Beatles, Queen e Led Zeppelin. Apesar disso, bandas contemporâneas, rock nacional e músicas autorais não são descartados.

“As bandas são formadas exclusivamente por alunos, com vocalistas, backing vocal, percussionista, baterista, guitarrista, baixista e tecladista. Eles definem, junto do instrutor, a setlist, e eles mesmos ensaiam, timbram seus instrumentos, trabalham em versões [das músicas] e fazem esse ‘flow’ do show”, conta Quesada.

E Rafael Santos, coordenador de eventos e marketing da School of Rock, dá um spoiler: “No repertório terá Heart, Kansas, Mamonas Assassinas, Alanis Morissette, dentre outras coisas, com direito a muitos ‘mashups’ [mistura de músicas] e trocas de instrumentos dos nossos alunos multi-instrumentistas”.

Presença em festivais

Apesar de únicas, as apresentações em festivais não são novidades para os alunos, que já se apresentaram em festivais como João Rock, Summer Breeze Festival e outras edições do Rock in Rio Lisboa.

“Em todas as apresentações que a School of Rock faz, independentemente se é um festival fora do Brasil, um festival nacional, ou em casa de show e abrindo artistas, a gente sempre gosta de levar diferentes formações, principalmente para os alunos poderem tocar com colegas de diferentes escolas. Achamos que é muito importante ter como foco disso a socialização”, detalha Quesada.

E defende: “A música vai muito além só do tocar no palco. A música é uma forma de socializar, de melhorar a sua vida, criar autoestima e confiança.”