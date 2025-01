Scholz se opõe a membros da Otan gastarem mais em defesa, como pede Trump

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, se opôs nesta quinta-feira (9) ao apelo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para que os membros da Otan aumentem seus gastos com defesa para 5% do PIB.

“É muito dinheiro”, disse Scholz ao portal de notícias Focus Online, acrescentando que “na Otan temos um procedimento muito claro” para a tomada de decisões. Atualmente, os membros da aliança devem gastar dois por cento do PIB em defesa.

O líder de centro-esquerda disse que, para seu país, 5% do PIB seria equivalente a cerca de 200 bilhões de euros (1,2 trilhão de reais) por ano, de um orçamento federal anual de cerca de 490 bilhões de euros (3 trilhões de reais) .

Atender à demanda de Trump forçaria a Alemanha a economizar ou tomar emprestado 150 bilhões de euros (947 bilhões de reais) adicionais por ano, de acordo com Scholz.

“E é por isso que eu acho que é melhor se concentrar no caminho que a Otan concordou há muito tempo”, disse ele.

Ainda assim, ele admitiu que “a Alemanha deve fazer mais pela segurança” e afirmou que Berlim já havia quase dobrado seus gastos anuais com defesa, quase 80 bilhões de euros (505 bilhões de reais), nos últimos anos.

Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, Scholz também anunciou um adicional de 100 bilhões de euros (631 bilhões de reais) em gastos para melhorar o equipamento das Forças Armadas da Alemanha.

bur/jvb/pc/dd/aa