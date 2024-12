Scholz perde votação e abre caminho para eleição na Alemanha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 14:01 Para compartilhar:

BERLIM, 16 DEZ (ANSA) – O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, perdeu nesta segunda-feira (16) o voto de confiança do Parlamento, resultado que já era esperado e que abre caminho para a realização de eleições antecipadas em 23 de fevereiro de 2025.

Para obter a confiança do “Bundestag”, Scholz precisava de pelo menos 366 votos, mas obteve apenas 207, enquanto 394 parlamentares votaram contra o chanceler, e 116 se abstiveram.

O resultado já era dado como certo pelo fato de Scholz ter perdido maioria no Legislativo após a demissão do ministro das Finanças Christian Lindner, do Partido Democrático Liberal (FDP), que abandonou em novembro o governo de coalizão com o Partido Social-Democrata (SPD), legenda do chanceler, e os Verdes.

O rompimento com o FDP se deu na esteira de seguidas derrotas do partido em eleições estaduais e de pesquisas que mostram que os liberais arriscam não atingir a cláusula de barreira para entrar no Parlamento nas próximas eleições legislativas, que estavam previstas inicialmente para setembro de 2025.

O governo Scholz apresenta baixos índices de aprovação devido à estagnação econômica da Alemanha, com o fechamentos de fábricas por grandes indústrias e a disparada do custo da energia em função da guerra na Ucrânia.

As pesquisas apontam que a União Democrata Cristã (CDU), partido conservador da ex-chanceler Angela Merkel e hoje liderado por Friedrich Merz, é a favorita para vencer as eleições, mas não deve obter maioria parlamentar.

Além disso, a legenda de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) pode conquistar a segunda maior bancada no Parlamento, ultrapassando o SPD. (ANSA).