Scholz e Milei pedem conclusão de acordo Mercosul-UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

BERLIM, 23 JUN (ANSA) – O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, recebeu neste domingo (23) o presidente da Argentina, Javier Milei, para uma reunião bilateral em Berlim.

De acordo com o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, os dois líderes concordaram que as negociações para um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia precisam ser concluídas “rapidamente”. O tratado chegou a ser finalizado em 2019, mas nunca foi ratificado em nenhum dos dois blocos. Em 2023, as tratativas foram reabertas após novas exigências ambientais da UE e o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder no Brasil. Durante o encontro deste domingo, Scholz também declarou apoio ao pedido de entrada da Argentina na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). “Os dois países estão unidos por longas e estreitas colaborações, inclusive por meio do G20”, diz a nota do governo alemão.

Scholz ainda alertou Milei que a “tolerância social” e a “proteção da sociedade” devem ser “critérios importantes” em programas de reformas como aqueles promovidos pelo presidente argentino.

Estava prevista uma coletiva de imprensa conjunta, mas Hebestreit informou que o programa da visita foi reduzido devido a uma “recusa clara” do líder argentino de falar com jornalistas.

Milei também foi alvo de protestos em Hamburgo, no sábado (22), quando recebeu uma homenagem de uma fundação liberal ligada à extrema direita. (ANSA).