Scholz diz que Alemanha está atravessando inverno sem crise

Deutsche Wellei Deutsche Welle - https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 14/01/2023 - 19:35 Compartilhe

Durante inauguração de terminal de gás natural liquefeito no leste da Alemanha, chanceler federal destacou capacidade do país de prevenir escassez de gás neste inverno após russos cortarem fornecimento.O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, participou neste sábado (14/01) da inauguração do segundo terminal de gás natural liquefeito (GNL) da Alemanha desde que o país tomou medidas para acabar com sua dependência de gás russo. Durante o avento, Scholz celebrou a capacidade da Alemanha de atravessar o inverno sem uma crise aguda de energia.





"Estamos atravessando este inverno, todo mundo está percebendo em casa como o abastecimento de gás não está sendo afetado", disse, durante a inauguração do terminal Lubmin LNG, no estado de Mecklenburgo-Pomerânia Ocidental.

Em dezembro passado, a Alemanha abriu seu primeiro terminal em Wilhelmshaven, no noroeste do país. Um terceiro deve entrar em operação em breve na cidade de Brunsbüttel, no norte.

"Também não houve crise econômica na Alemanha", disse Scholz, acrescentando que isso se deve à capacidade do governo de adaptar rapidamente a infraestrutura de energia, garantir novas fontes de gás e introduzir programas de ajuda no valor de bilhões de euros.





A maior economia da Europa tem arduamente para evitar uma crise de energia depois que a guerra da Rússia contra Ucrânia levou Berlim a romper relações comerciais com aquele que era seu maior fornecedor de gás.

Somente em 2021, a Alemanha recebeu cerca de 60 bilhões de metros cúbicos de gás natural por meio do agora extinto gasoduto Nord Stream 1. O gasoduto passava por baixo do Mar Báltico e entregava gás russo diretamente à Alemanha, antes que a Rússia suspendesse seu fluxo em setembro do ano passado, citando problemas técnicos.

Pouco depois, tanto o Nord Stream 1 quanto o Nord Stream 2 – que ainda não estavam operacional – foram sabotados em um incidente misterioso que os tornou inoperáveis.

O terminal da Lubmin está com injeção de gás desde o início da semana, em operação-teste. O terminal é o único totalmente financiado pela iniciativa privada na Alemanha. Espera-se que ele abasteça o leste do país com até 5,2 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente.

A governadora do estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Manuela Schwesig, elogiou a contribuição de seu estado para a segurança energética ao participar do inauguração no sábado. Ela disse que o novo terminal mostra que o governo está pronto para fazer de tudo para garantir que a energia permaneça suficiente e acessível.

O GNL vindo é transportado de navio para ser reconvertido em gás e bombeado para a rede. A Alemanha fechou vários acordos de gás com novos fornecedores nos últimos meses, incluindo o Catar.





jps (DW, ots)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias