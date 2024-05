Scholz condena onda de ataques contra políticos alemães

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 09/05/2024 - 17:31 Para compartilhar:

Chanceler federal diz que agressões são "revoltantes e covardes" após ataque contra colega de partido em Berlim. No mesmo dia da declaração, dois deputados de ultradireita foram alvo de agressões em Stuttgart.O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, qualificou nesta quarta-feira (08/05) como "revoltantes e covardes" os recentes ataques contra políticos que vêm se multiplicando no país.

"Os ataques contra […] políticos são revoltantes e covardes. A violência não tem lugar no debate democrático. Pessoas decentes e razoáveis estão claramente se posicionando contra isso – e elas são a maioria.", afirmou Scholz na rede social X.

As declarações de Scholz foram feitas um dia após secretária das Finanças de Berlim, a social-democrata Franziska Giffey, colega de partido do chanceler, ficar ferida após ser atingida na cabeça por um objeto lançado contra ela durante uma visita a uma biblioteca no bairro de Rudow, na capital alemã.

Um suspeito de 74 anos foi preso temporariamente. Ele já teve problemas com a polícia no passado por suspeita de ameaça à segurança do Estado e crime de ódio. A motivação do ataque, contudo, ainda está sob investigação, e a promotoria analisa se o caso é psiquiátrico.

No mesmo dia do ataque a Giffey, uma política do Partido Verde que pendurava cartazes eleitorais na cidade de Dresden, na Saxônia, foi ameaçada e cuspida. O episódio foi registrado por uma equipe da DW.

A polícia disse que investiga os suspeitos – um homem de 34 anos e uma mulher de 24, ambos alemães. Eles estavam com um grupo de pessoas que também são investigadas sob suspeita de terem feito a saudação nazista antes do ataque.

Dias antes, na sexta-feira, o social-democrata e candidato à reeleição para o Parlamento Europeu Matthias Ecke foi brutalmente espancado enquanto pendurava cartazes eleitorais na mesma cidade. O grau de ferimentos foi tamanho que ele teve ossos quebrados e precisou passar por cirurgia. A polícia deteve quatro suspeitos com idades entre 17 e 18 anos. Segundo as autoridades de segurança, pelo menos um dos adolescentes está ligado a grupos de extrema direita.

Antes, na quinta-feira da semana passada, dois políticos do Partido Verde – um deles membro do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão – foram agredidos em Essen, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

O governo alemão condenou o "número crescente de ataques desprezíveis", acrescentando que um "clima de intimidação, de violência" não poderia ser aceito. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os autores dos ataques devem ser levados à justiça.

"Devemos proteger de ataques todos os que defendem nossa sociedade democrática, não importa a que partido pertençam", disse a alemã Von der Leyen.

Registros de atos violentos contra políticos na Alemanha têm se multiplicado no país. Segundo o governo federal, os ataques têm atingido principalmente membros do Partido Verde – só em 2023 teriam sido 1.219 casos, um aumento significativo em relação a 2022, com 575 notificações. Na sequência vêm políticos da AfD, com 575 ataques, e os sociais-democratas, com 420.

A nível nacional, os ataques a políticos de partidos representados no Bundestag dobraram em relação a 2019.

Dois deputados estaduais de ultradireita agredidos

Na noite de quarta-feira (08/05), houve um novo registro de agressão contra políticos, desta vez do outro lado do espectro político. Enquanto os ataques dos últimos dias tiveram como alvo políticos de centro-esquerda, este episódio envolveu dois deputados estaduais do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD).

A polícia do estado de Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, informou que os deputados Miguel Klauss e Hans-Jürgen Gossner sofreram ferimentos leves após serem alvos de agressões verbais e físicas em Stuttgart. Eles não precisaram de atendimento médico.

Segundo a imprensa local, os dois parlamentares estaduais estavam em um estande de informações que a AfD havia montado para um evento de comemoração do 75º aniversário da constituição alemã, conhecida como Lei Básica.

De acordo com a polícia, supostos adversários da AfD bloquearam o estande de informações e ergueram faixas. Na sequência, os membros da AfD foram "atacados" verbal e fisicamente.

A AfD disse que um dos deputados foi atingido na cabeça e o outro no pescoço. A polícia disse que duas mulheres, de 19 e 23 anos, estão investigadas pelo incidente, enquanto os policiais ainda estavam procurando outros suspeitos de terem cometido o crime.

jps (DW, dpa, ots)