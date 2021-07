Schnabel, do BCE, vê chances de inflação na zona do euro se aproximar da meta

FRANKFURT (Reuters) – A inflação da zona do euro pode se aproximar da meta do Banco Central Europeu (BCE) de pouco menos de 2% “no médio prazo”, já que as vacinas controlam a pandemia do coronavírus e os gastos públicos apoiam o rápido crescimento econômico, disse neste sábado Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE.

“Com a parcela de vacinados se aproximando de uma massa crítica, sustentando a recuperação econômica, há chances de a inflação se aproximar de nosso objetivo no médio prazo”, disse ela em conferência na Alemanha.

(Por Francesco Canepa)

