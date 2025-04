Scherer não descarta africano ou asiático no Vaticano e diz que Papas não são iguais

O arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Scherer, minimizou as expectativas para a escolha de um novo Papa e afirmou não descartar a possibilidade da escolha de um representante da África ou da Ásia para comandar o Vaticano. A declaração foi dada em coletiva de imprensa, minutos antes de uma missão em homenagem ao Papa Francisco na Catedral da Sé.

Scherer é um dos votantes do Conclave e chegou a ser cotado para assumir o comando da Igreja Católica em 2013, ano em que Francisco foi eleito. O Santo Padre morreu nesta segunda-feira.

Para o chefe da igreja paulistana, o grupo de cardeais abriu as portas para outras nações, ao contrário do passado em que o predomínio era dos europeus. Atualmente, dos 135 cardeais eleitores, 65 são europeus e 69 são de outros continentes. Desse total, 120 cardeais votarão no Conclave deste ano.

Dom Odilo Scherer ainda minimizou a pressão da escolha de um Papa com o mesmo perfil de Francisco. O arcebispo afirmou que a escolha se dará pelo perfil do evangelho e não por questões políticas progressistas ou conservadoras.

“A preocupação na escolha do papa, com toda a certeza, não é se ele é progressista ou conservador, essa é uma preocupação externa. A Igreja tem base no evangelho, que é tanto progressista quanto conservador. A opção pelos pobres, a atenção à justiça social, os cuidados aos imigrantes, a preocupação com a paz no mundo, essas são questões progressistas ou conservadoras? São posturas do evangelho. Se alguém quiser enquadrar isso como progressista ou conservador, isso é pela conta de quem o faz”, declarou.

Ele reforçou que nenhum Papa é igual ao outro e que a escolha deverá se dar pelo evangelho.

“Ninguém espere que seja um Francisco II. Pode até ter esse nome, mas não será a imagem e a semelhança de Francisco. Será um novo papa, que naturalmente vai cuidar da Igreja, vai seguir a linha do anúncio dos ensinamentos da Igreja, das posições da Igreja. Ninguém espere um papa a favor da guerra, que não cuide dos pobres. O próximo papa vai governar a Igreja com seu jeito, seu caráter e sua personalidade”, completou.

Scherer deve seguir para a Itália ainda nesta semana para participar do funeral de Francisco e das reuniões preparatórias para o Conclave. Além do arcebispo paulistano, o Brasil terá outros seis cardeais na votação. A data da eleição do novo Papa ainda será anunciada.