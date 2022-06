Scheila Carvalho e Tony Salles celebram aniversário de 12 anos da filha: ‘Sua felicidade é a nossa’

O casal Scheila Carvalho e Tony Salles comemorou, nesta terça-feira (21) o aniversário da filha Giullia. A festa de 12 anos da pequena foi caprichada. “Sua felicidade é a nossa! Te amamos, filha! Feliz vida”, escreveu a mamãe, orgulhosa. “Um mundo de felicidades para você, meu amor”, desejou o pai.

Nos stories, a família vem mostrando como está sendo o dia da filhota, que começou com um parabéns surpresa na hora do café da manhã, em que ganhou uma cesta e um bolo para soprar as velinhas. Além disso, ela recebeu um dia de princesa para aproveitar junto com a mãe.