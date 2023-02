Scheila Carvalho detalha problema em piscina de navio: ‘Perrengue chique’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2023 - 5:22 Compartilhe

Não está fácil para ninguém! Na última segunda-feira (27), Scheila Carvalho exibiu um “perrengue chique” enfrentado com a família em um cruzeiro.

“Uma dica muito importante para você que vem para um cruzeiro é: minha amiga, acorde cedo e vá reservar sua cadeira no sol. A gente não fez isso e se lascou, tem uma cadeira para quatro. Agora um senta no colo do outro e a gente vai revezando […] É um perrengue chique”, relatou, em seu Instagram, em um vídeo mostrando o convés do navio repleto de banhistas em cadeiras de sol.

Ao lado do marido, Tony Salles, da filha Giullia (12) e da sogra Ivone, a ex-É o Tchan de 49 anos tem mostrado detalhes da viagem em família. Os quatro estão em um cruzeiro pelos Estados Unidos.

