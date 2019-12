Schalke vence e tira Bayern do G4 do Alemão em jogo com entrada brutal de goleiro

Em um jogo marcado pela brutal entrada do goleiro do Schalke 04, Nübel, em Gacinovic, do Eintracht Frankfurt, o time de Gelsenkirchen se deu melhor e derrotou o oponente por 1 a 0, em casa, na conclusão da 15ª rodada do Campeonato Alemão, entrando no G4, a zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa.

O triunfo levou o Schalke aos 28 pontos, em quarto lugar, deixando para trás o Bayern de Munique, o quinto, com 27. O Eintracht Frankfurt, por sua vez, é o 12º colocado, com 18.

O único gol da partida foi marcado pelo belga Benito Raman, ao oito minutos da etapa final. Mas o lance que mais chamou a atenção aconteceu pouco depois, aos 21, quando Gacinovic foi lançado em velocidade, correu na direção da bola, enquanto Nübel saía de sua meta. Na tentativa de interceptar a bola, acertou o jogador adversário na altura do peito. O goleiro foi expulso e o atacante precisou ser substituído.

Mesmo com um a menos, o Schalke conseguiu manter a vantagem e agora voltará a jogar na quarta-feira, quando visitará o Wolfsburg. No mesmo dia, o Eintracht Frankfurt receberá o Colônia.