Schalke perde seu artilheiro Serdar para o restante da temporada

O Schalke 04, que enfrenta dificuldades na retomada da Bundesliga, ficará sem o artilheiro Suat Serdar pelo restante da temporada devido a uma lesão em um ligamento, disse o técnico David Wagner nesta terça-feira.

O jovem de 23 anos, que também joga pela seleção alemã, se lesionou no jogo do fim de semana passado, no qual o Schalke perdeu por 3 a 0 em casa para o Augsburg.

O jogador, que estreou com a camisa da alemanha em novembro, terá que passar por exames médicos “para descobrir se vai precisar se submeter a uma cirurgia no final desta semana”, disse Wagner.

O tempo de recuperação da lesão pode ser de três ou quatro meses, de modo que Serdar perderá os sete jogos restantes na Bundesliga, retomada no meio deste mês após ser suspensa em março devido à pandemia.

A perda de Serdar, maior artilheiro de sua equipe na Bundesliga com 7 gols, é um duro golpe para o Schalke, que perdeu os dois jogos disputados após o reinício e deixou as posições europeias na tabela (8º).

Na quarta-feira, a equipe de Gelsenkirchen enfrentará o Fortuna Düseldorf (16º) e tentará quebrar uma série de nove jogos do campeonato sem vencer, com apenas dois gols marcados e 22 sofridos.

