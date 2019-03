Schalke perde para o Leipzig e se aproxima do rebaixamento

Derrotado em casa pelo Leipzig (1-0), neste sábado na 26ª rodada do campeonato alemão, quatro dias depois da humilhação diante do Manchester City (7-0) na Champions, o Schalke caiu para a 15ª posição da Bundesliga e está seriamente ameaçado de rebaixamento.

A equipe do Ruhr, cujo técnico Domenico Tedesco foi demitido na quinta-feira após a derrocada na Liga dos Campeões (10-2 no agregado nas oitavas de final), sofreu sua quarta derrota consecutiva e tem apenas três pontos de vantagem sobre o Stuttgart (16º e em posição de jogar o play-off que garante a permanência) que este sábado empatou em 1 a 1 em casa diante do Hoffenheim (8º).

Graças a um gol de Timo Werner aos 14 minutos de jogo, o Leipzig conseguiu um triunfo que o levou ao terceiro lugar, com 49 pontos, a oito do Dortmund (2º), que joga no estádio do Hertha Berlim (10º) neste sábado.

O Borussia Mönchengladbach, que empatou com o Freiburg (1-1) na sexta-feira na abertura da 26ª rodada, é quarto com 47 pontos.

O Augsburg, que venceu o Hannover por 3 a 1, em sua sexta vitória na temporada ganhou um pouco de fôlego e supera o Schalke na tabela, ocupando agora o 14º lugar.

Já o Hannover, que sofreu a 18ª derrota da temporada, é 17º e penúltimo com apenas 14 pontos, e com isso se aproxima cada vez mais do rebaixamento.

No domingo o líder Bayern de Munique, com os mesmos pontos mas uma melhor saldo de gols que o Dortmund (+35 contra +33) recebe o Mainz (13º).

Os quatro primeiros colocados da Bundesliga se classificam à Liga dos Campeões na próxima temporada.

— Jogos da 26ª rodada e classificação do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

B. Moenchengladbach – Freiburg 1 – 1

– Sábado:

Augsburg – Hannover 3 – 1

Wolfsburg – Fortuna Dusseldorf 5 – 2

Stuttgart – Hoffenheim 1 – 1

Schalke 04 – RB Leipzig 0 – 1

Hertha Berlim – Borussia Dortmund

– Domingo:

(09h30) Bayer Leverkusen – Werder Bremen

(11h30) Eintracht Frankfurt – Nuremberg

(14h00) Bayern de Munique – Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 57 25 18 3 4 62 27 35

2. Borussia Dortmund 57 25 17 6 2 61 28 33

3. RB Leipzig 49 26 14 7 5 44 20 24

4. B. Moenchengladbach 47 26 14 5 7 45 31 14

5. Eintracht Frankfurt 43 25 12 7 6 50 30 20

6. Bayer Leverkusen 42 25 13 3 9 46 37 9

7. Wolfsburg 42 26 12 6 8 44 39 5

8. Hoffenheim 38 26 9 11 6 50 38 12

9. Werder Bremen 36 25 9 9 7 43 37 6

10. Hertha Berlim 35 25 9 8 8 38 36 2

11. Freiburg 31 26 7 10 9 37 42 -5

12. Fortuna Dusseldorf 31 26 9 4 13 33 50 -17

13. Mainz 30 25 8 6 11 27 39 -12

14. Augsburg 25 26 6 7 13 37 47 -10

15. Schalke 04 23 26 6 5 15 27 44 -17

16. Stuttgart 20 26 5 5 16 26 56 -30

17. Hannover 14 26 3 5 18 24 61 -37

18. Nuremberg 13 25 2 7 16 19 51 -32

