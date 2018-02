Schalke bate o Leverkusen fora de casa e sobe para a terceira posição no Alemão

O Schalke 04 venceu o confronto direto com o Bayer Leverkusen, neste domingo, e subiu na tabela do Campeonato Alemão. Mesmo atuando na casa do adversário nesta 24.ª rodada, o time de Gelsenkirchen foi superior e levou a melhor por 2 a 0, com os gols de Burgstaller e Bentalleb.

O resultado levou o Schalke à terceira colocação, com 40 pontos, ultrapassando o Eintracht Frankfurt e também o Bayer Leverkusen, que parou nos 38 e hoje é o quinto colocado, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Mesmo como visitante, o Schalke foi para cima no início da partida e abriu o placar aos 10 minutos com o golaço de Burgstaller. Ele recebeu lançamento longo de Caligiuri, deu lindo chapéu em Retsos e finalizou para a rede. Ainda no primeiro tempo, a equipe pôde comemorar a expulsão de Dominik Kohr, que deixou o Leverkusen com um homem a menos.

Na etapa final, os donos da casa se lançaram ao ataque e acabaram penalizados no fim. Retsos se atrapalhou, perdeu para Embolo e foi obrigado a cometer pênalti. O árbitro ainda conferiu o lance no vídeo antes de permitir a cobrança de Bentalleb, que selou o resultado.

O Schalke volta a campo pelo Campeonato Alemão no sábado que vem, quando recebe o Hertha Berlin. Já o Leverkusen tentará a recuperação diante do Wolfsburg, no mesmo dia, fora de casa.