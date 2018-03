Schalke 04 e Eintracht Frankfurt vencem e embolam disputa pela vice-liderança

Se o Bayer de Munique está disparado na liderança do Campeonato Alemão, ao menos a briga pela segunda colocação segue emocionante. Neste sábado, em duelo válido pela 25ª rodada, o Schalke 04 aproveitou o apoio de sua torcida, superou o Hertha Berlin por 1 a 0 e assegurou provisoriamente o posto.

O resultado deixou a equipe mandante com 43 pontos, apenas um na frente do terceiro Eintracht Frankfurt, que também neste sábado superou o Hannover 96 por 1 a 0. As duas equipes, contudo, podem ser superadas pelo Borussia Dortmund, que encara o RB Leipzig ainda neste sábado. Já o Hertha Berlin segue com 31, lutando pelas posições intermediárias.

Embora precisasse ganhar para assumir a vice-liderança, o Schalke 04 fez uma partida apática. O atacante croata Marko Pjaca marcou o gol do triunfo aos 37 do primeiro tempo, mas o time foi pressionado no restante da partida. Só não sofreu o empate porque os jogadores do Hertha Berlin pecaram nas finalizações.

Situação similar viveu o Eintracht Frankfurt. Não foi brilhante, mas aproveitou o apoio de sua torcida para superar o Hannover 96, com um gol marcado pelo defensor Danny da Costa aos 39 minutos do primeiro tempo. Depois, com um pouco mais de tranquilidade, o time controlou o duelo.

Fora de casa, por sua vez, o Bayer Leverkusen também obteve um bom resultado. Superou o Wolfsburg por 2 a 1 e chegou aos 41 pontos, na quinta colocação. Lucas Alario, no primeiro tempo, e Julian Brandt, no segundo, marcaram para os visitantes. Admir Mehmed ainda descontou, mas era tarde para a reação.

Ainda neste sábado, também fora de casa, o Hoffenheim superou o Augsburg por 2 a 0, enquanto o Hamburgo ficou no empate sem gols com o Mainz.