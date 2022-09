Scarpa fala em dificuldade para dormir após eliminação do Palmeiras e analisa: ‘Não fizemos por merecer’

Parceria Lance & IstoÉ 07/09/2022 - 1:26 Compartilhe







Mesmo diante de mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras não foi capaz de garantir vaga na final da Libertadores-2022. Com um empate em 2 a 2 (depois de abrir 2 a 0) com o Athletico-PR, o Verdão não superou o adversário e acabou eliminado no Allianz Parque, algo que deixaram muita gente sem dormir, como Gustavo Scarpa, que viu méritos na atual do Furacão, mas lamentou vacilos de seu time.

O meia foi entrevistado pela transmissão oficial da competição na saída de campo e afirmou ter dificuldade para expressar em palavras o que foi essa “dolorosa” queda na semifinal da Libertadores.

– É uma eliminação bem dolorosa. Difícil de expressar em palavras. Vai ser difícil de dormir essa noite. A gente sabia da nossa capacidade e da dificuldade que seria o jogo. Fizemos o mais difícil que era reverter a vantagem. Aí depois acabamos vacilando como um todo.

Ainda que entenda que o Alviverde tenha cometido erros que facilitaram a vida do Athletico-PR, Scarpa acredita que o time de Felipão não está nesta fase da competição por acaso. Além disso, para o camisa 14, o Palmeiras não fez por merecer a classificação. Foco agora é “tentar dormir” e colocar as atenções no Brasileirão.

– A equipe adversária tem méritos, não estavam em uma semifinal por acaso. São treinados por um grande treinador, histórico, que dispensa comentários. Fazer o quê? Não fizemos por merecer. Gostaríamos de estar na final, mas não foi possível. É tentar dormir essa noite e focar no Brasileiro – completou o meia.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, às 21h, no Allianz Parque, onde recebe o Juventude, pela 26ª rodada do Brasileirão-2022. Com o cancelamento do show de Justin Bieber, o estádio poderá ter capacidade máxima e não terá setores bloqueados.

