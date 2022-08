Scarpa fala de fim de ciclo no Palmeiras e diz: ‘Vivo meu melhor momento da carreira’

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 1:20 Compartilhe

O Palmeiras buscou empate em 2 a 2 com o Atlético-MG no fim do jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Os dois gols do resultado palmeirense tiveram participação de Gustavo Scarpa, o principal jogador do time no momento. Acontece que ele vai deixar o clube no fim justamente no melhor momento de sua carreira.

Já com pré-contrato assinado com o Nottingham Forrest, da Inglaterra, o meia vive seus últimos meses no Verdão, mas não tem tirado o pé, pelo contrário, parece estar até melhor do que vinha apresentando anteriormente e ele reconhece essa ótima fase.

– Eu estou feliz para caramba, realmente está chegando ao fim de um ciclo. Eu tinha um certo receio de ter más atuações após ter assinado pré-contrato, mas coloquei na minha cabeça que precisaria seguir dando meu máximo, que as coisas iriam fluir, e realmente tem fluido. Vivo meu melhor momento da carreira. Estou muito feliz com isso, amadureci como pessoa, como jogador, mas amanhã é um novo dia, não adianta carregar os elogios de uma partida, temos que pensar na próxima – comentou o camisa 14 na zona mista do Mineirão.

Muito desse momento iluminado que Scarpa vive é por conta de sua polivalência e não apenas por sua qualidade na bola parada. O meia tem se desdobrado em diversas funções e posições em campo, mostrando um preparo físico invejável, que surpreende até mesmo o próprio jogador. Além disso, ele valoriza a força mental nesta fase.

– Eu também estou muito surpreso com a minha parte física, nunca imaginei que fosse conseguir fazer área a área tão bem e com qualidade, o pessoal da preparação física me ajudou demais e eu também me cuido, tenho meus hobbies alternativos que fortalecem minha mente, isso me deixa mais leve. Realmente estou muito feliz, é um momento muito marcante e eu tento não me empolgar, porque quando você vive um momento legal, é normal você dar uma empolgada, mas a maturidade chegou na minha vida e eu vou levar bem leve – afirmou o meia antes de completar:

– A comissão técnica tem muito mérito nisso, o trabalho mental, a força mental, têm sido a prioridade dessa equipe, e isso nos ajudou muito. Aí depois, você estar bem mentalmente, a técnica, jogo tático, acabam fluindo – concluiu.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Goiás, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão-2022. O Verdão é o líder da competição com 42 pontos.

Scarpa tem sido o melhor do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

