Scarpa desconversa sobre renovação com o Palmeiras, e Abel diz: ‘Ele já sabe o que eu penso’ Meia acredita que conversas terão um desfecho bom para todas as partes, enquanto técnico do Verdão reforça que já falou com o atleta sobre o que acha da renovação

O Palmeiras venceu o Deportivo Táchira por 4 a 1 e contou com três gols e uma boa atuação de Gustavo Scarpa. No entanto, ainda está indefinido se o meia permanecerá no clube no ano que vem, já que seu contrato tem validade somente até o fim de 2022. As conversas entre as partes estão acontecendo, mas ele preferiu desconversar ao ser perguntado sobre o tema e Abel Ferreira comentou o assunto.





GALERIA

> Relembre as contratações do Palmeiras na Era Anderson Barros

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Em entrevista coletiva após a partida no Allianz Parque, a questão da renovação contratual foi pauta na conversa com os jornalistas. No entanto, Scarpa optou por não estender sua ponderação acerca das tratativas e só deixou claro que acredita que tudo vai dar certo e que a definição será boa para todas as partes envolvidas no tema.

– É um assunto que tem sido resolvido entre o Scarpinha e a diretoria e eu acredito que vai dar tudo certo. Dar tudo certo é todas as partes se entenderem – disse o camisa 14 do Verdão.

E MAIS:

Abel Ferreira que estava ao lado durante a coletiva, reforçou o que já havia dito na última semana, quando elencou quatro fatores para que a renovação desse certo: clube, jogador, empresário do jogador e família do jogador. Além disso, ele fez questão de declarar que já falou o que pensa sobre o assunto para Scarpa, que é o que importa.

– Já havia dito que quatro partes que têm que se entender. Há muito tempo que ele sabe qual é a minha opinião em relação a ele, o que é que eu penso, ele sabe disso, e é isso que me interessa, que ele saiba aquilo que eu penso. Depois o clube, não mando no clube, sou um funcionário, amanhã podem me mandar embora. Quando pedem minha opinião, eu dou, digo aquilo que eu penso, mas acima de tudo é ele saber aquilo que eu penso – concluiu o comandante português.

Scarpa tem contrato com o Verdão até dezembro deste ano e as partes já vêm conversando há algum tempo sobre a prorrogação desse vínculo. O respeito e admiração entre clube e atleta fazem com que não haja pressão nem pressa em cima do negócio.

No ano de 2021, Scarpa foi o jogador que mais participou de gols do Palmeiras com 33 participações (9 gols e 24 assistências), à frente de Raphael Veiga, com 28 participações (21 gols e 7 assistências). Em 2022, o camisa 14 participou de nove tentos (5 gols e 4 assistências). Veiga, no entanto, disparou com 25 (18 gols e 7 assistências).