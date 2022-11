Scarpa demonstra satisfação pela ‘despedida dos sonhos’ e comemora último gol pelo Palmeiras no Allianz

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 09/11/2022 - 23:59 Compartilhe

Na vitória sobre o América-MG, por 2 a 1, a partida, que já estava marcada pela entrega da taça, teve um ar especial por ser a última partida de Gustavo Scarpa no Allianz Parque. Diante do torcedor palestrino, o meio-campista fez o último gol dele na casa do Palmeiras e disse que tudo ‘acabou da melhor maneira possível’.

> Veja a validade do contrato dos jogadores do elenco do Palmeiras

– As emoções começam a ficar, nem sei explicar, estava muito agutado. Acabou, mas acabou da melhor maneira possível. Difícil falar em palavras, mas trouxe muita gente ao estádio e eles puderam presenciar esse momento – relatou o ateta.

​

Com uma partida restante para a conclusão da competição, Scarpa é o maior assistente do Brasileirão 2022. O meio-campista tem 12 passes para o gol na liga nacional e sua trajetória foi reconhecida pelo torcedor palmeirense.

– É a despedida dos sonhos. Quando saí de campo e o estádio todo gritando meu nome, negócio que vai marcar a minha carreira. Sou muito grato por tudo que vivi nesses cinco anos no Palmeiras, momentos difíceis, claro, conquistei títulos e deixei minha história no Palmeiras. Só quem sabe aqui sabe o que é jogar no Palmeiras sabe o que isso representa – declarou Gustavo Scarpa.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

O último compromisso do Palmeiras, em 2022, é a partida contra o Internacional, no Beira-Rio, neste domingo. O confronto marca o duelo entre líder e vice-líder do Brasileirão.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias