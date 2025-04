Scarlett Johansson explica motivo do divórcio com Ryan Reynolds; confira

A vida amorosa de Scarlett Johansson voltou aos holofotes após um stalker da atriz tentar bombardear o local de trabalho de seu marido, Colin Jost, na última semana. Embora esteja em um relacionamento sólido atualmente, declarações da atriz sobre seu ex-casamento com Ryan Reynolds chamam atenção para o que é “essencial” em uma relação amorosa, segundo ela.

Os artistas foram casados entre 2008 e 2011, e o suposto motivo da separação teria sido uma traição de Reynolds com Blake Lively – sua atual esposa -, durante as gravações de “Lanterna Verde”. Apesar dos rumores, o verdadeiro motivo só seria revelado anos depois, durante uma entrevista de Johansson para a revista “Vanity Fair”, em 2019.

“O meu primeiro casamento foi quando eu tinha 23 anos. Eu não tinha uma compreensão real do que era um casamento. Talvez eu tenha romantizado demais, eu acho, de certa forma”, explicou na época. “É uma parte diferente da minha vida agora. Eu sinto que estou em um lugar na minha vida, eu sinto que sou capaz de fazer escolhas mais ativas”, complementou.

Em outro episódio, já em 2023, a atriz, já casada com seu atual marido, comentou novamente sobre a dificuldade de “estabelecer limites” em seus antigos casamentos. Durante uma entrevista ao podcast “Goop”, ela explicou que foi “capaz de dar um passo para trás” e finalmente estar com uma pessoa que demonstra “compaixão”.

“É por isso que funciona com Colin e eu. Finalmente fui capaz de dar um passo para trás e realmente me respeitar o suficiente para saber o que eram essas coisas e ficar bem com isso”, completou.

Atualmente, Scarlett Johansson e seu marido são pais de Cosmo, 3. A atriz também é mãe de Rose, 10, fruto de seu antigo casamento com Romain Dauriac.