Scaloni vê derrota para Colômbia ‘enganosa’ e pede Argentina atenta ao Brasil: ‘Têm bom nível’

Na véspera de enfrentar o Brasil pelas Eliminatórias da Copa, o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, afirmou que a derrota do adversário para a Colômbia foi um pouco enganosa e descarta facilidades no Maracanã.

“O resultado engana um pouco”, afirmou Scaloni, sobre o 2 a 1 na semana passada. “Acho que até os 30 minutos do segundo tempo os brasileiros fizeram um grande jogo. Têm um bom nível.”

A seleção brasileira vencia o jogo em Barranquilla por 1 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo quando Luis Díaz conseguiu o empate para a Colômbia. A virada aconteceu quatro minutos depois, novamente com o atacante do Liverpool.

Scaloni disse não acreditar que Fernando Diniz altere o estilo que planeja implantar na seleção brasileira. “Parece que o treinador do Brasil tem uma forma de jogar que não vai mudar. No futebol tudo é possível.”

A Argentina também foi derrotada na última rodada (2 a 0 diante do Uruguai na Bombonera), mas lidera as Eliminatórias Sul-Americanas isoladamente com 12 pontos em 5 jogos. A seleção brasileira ocupa da quinta colocação, com sete.

Dependendo dos resultados da rodada, o time de Fernando Diniz pode até terminar fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026. Os seis primeiros da América do Sul garantem vaga no Mundial, e o sétimo colocado disputa uma repescagem.

Scaloni foi questionado sobre se ajudar a empurrar o Brasil para a repescagem seria uma motivação a mais. “Nem pensamos nisso. Jogamos por nós”, garantiu. Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, na última rodada das Eliminatórias em 2023.

