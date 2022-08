Scaloni pede rápida definição sobre jogo suspenso entre Argentina e Brasil

AFP 04/08/2022 - 23:06 Compartilhe

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, manifestou nesta quinta-feira sua preocupação com a indefinição da partida pendente de sua seleção contra o Brasil pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022 e considerou que o jogo afeta o planejamento de sua equipe para o Mundial.

“Ainda não sabemos onde será. Está atrapalhando nosso planejamento com esse problema. Estamos a um mês e meio dessa data [22 de setembro] e não sabemos com quem vamos jogar e nem onde vamos jogar. É difícil entender que a Fifa não tome uma decisão”, disse Scaloni no aeroporto de Ezeiza, minutos antes de retornar para Maiorca, onde mora.

“É uma incerteza total. Não sabemos se vamos jogar. Esta situação não é a ideal e não é nossa culpa, cabe a quem deve decidir. Temos que esperar e ver o que acontece com esse jogo. Me parece inusitada a situação da partida com o Brasil”, acrescentou o treinador da Albiceleste.

O clássico entre Brasil e Argentina, correspondente à sexta rodada das eliminatórias já concluídas, foi inicialmente adiado por conta da pandemia, e depois começou a ser disputado no domingo, 5 de setembro de 2021, na Arena Corinthians, mas foi suspenso após 5 minutos devido à invasão de campo das autoridades sanitárias, que queriam deter quatro jogadores argentinos.

Na ocasião a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) denunciou que Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso, residentes na Inglaterra, haviam falsificado seus vistos de entrada no Brasil para contornar as medidas então vigentes devido à pandemia de covid-19.

Por essa ação, a Fifa multou a Federação Argentina (AFA) e suspendeu por duas rodadas os jogadores citados, além de ordenar que o jogo fosse disputado novamente em 22 de setembro em sua sede original, mas a AFA e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitaram o cancelamento da partida, ação que foi julgada improcedente.

A AFA decidiu recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para cancelar definitivamente a partida, mas a decisão da entidade com sede na Suíça ainda não veio e permanecem dúvidas sobre se o duelo será disputado ou não.

– Tudo em aberto –

“Por causa dessa questão, não pudemos agendar uma turnê que havíamos planejamos fazer nos Estados Unidos, onde a ideia era disputar dois jogos com os adversários da Copa do Mundo, mas agora, mesmo que o jogo com o Brasil seja suspenso, será ser difícil com tão pouco tempo pela frente para esses países que estão nos esperando [para jogar amistosos]”, disse Scaloni.

O técnico acrescentou que por enquanto a única coisa confirmada é um amistoso contra os Emirados Árabes Unidos em Abu Dhabi, no dia 16 de novembro, a menos de uma semana do início da Copa do Mundo, em que a Argentina estreia no dia 22 daquele mês contra a Arábia Saudita.

Scaloni, de 44 anos, recebeu uma oferta do presidente da AFA, Claudio Tapia, para renovar seu vínculo após a Copa do Mundo, mas disse que “ainda não há nada formal. Veremos mais adiante. Por enquanto estou focado não só na Copa do Mundo, mas no jogo contra o Brasil. Mas o ideal seria continuar depois [do Catar].”

