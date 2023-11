Scaloni coloca em dúvida sua permanência no comando da seleção argentina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2023 - 2:51 Para compartilhar:

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, deixou no ar nesta terça-feira (21) a sua permanência no comando da atual campeã mundial, destacando que “é difícil continuar” na função, embora tenha deixado claro que não está se despedindo.

“Nesse tempo esses jogadores nos deram muito e preciso pensar muito no que vou fazer. Não é um adeus ou qualquer outra coisa, mas preciso pensar porque o sarrafo está muito alto e é difícil manter esse nível e está difícil continuar vencendo”, disse Scaloni de forma surpreendente em entrevista coletiva após a vitória da Argentina por 1 a 0 sobre o Brasil, no Maracanã.

Ele acrescentou que “então é hora de pensar neste momento, depois direi ao presidente e aos jogadores, porque esta equipe precisa de um treinador que tenha toda a energia possível e que esteja bem”.

Scaloni deu a inesperada declaração após a vitória argentina, que encerrou a invencibilidade histórica do Brasil como mandante em Eliminatórias.

Sem experiência no cargo, o técnico conquistou a Copa América-2021 também no Maracanã, o Mundial do Catar-2022 e a Finalíssima 2022.

Além dos títulos ele foi eleito o melhor treinador do mundo recebendo o prêmio The Best da Fifa após conquistar a Copa do Mundo.

Sobre os incidentes nas arquibancadas do Maracanã, Scaloni considerou “muito feio” o que aconteceu, uma confusão que obrigou seus jogadores a se retirarem para o vestiário durante vários minutos.

“Alguns tinham parentes próximos lá, não sabiam se estavam lá ou não. Fazer um jogo nessas condições não é fácil”, disse ele sobre os confrontos entre torcedores argentinos, brasileiros e a polícia do Rio de Janeiro.

“Mesmo assim a partida correu como planejamos, com eles procurando muito jogo por dentro”, acrescentou.

A Argentina fechará 2023 como líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, com 15 dos 18 pontos possíveis conquistados. O torneio classificatório será retomado em setembro de 2024.

