SC: veja quem são as vítimas do avião que caiu em Joinville

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 11:48 Para compartilhar:

O Corpo de Bombeiros Militar identificou, nesta terça-feira, 4, as vítimas do avião bimotor Baron 95-B55 que caiu na tarde de segunda-feira em Joinville, no estado de Santa Catarina. São eles: o piloto Geraldo Cláudio de Assis Lima e Antônio Augusto Castro, passageiro.

+ SC: avião bimotor cai e deixa dois mortos em região de mata de Joinville

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o avião foi localizado após um foco de incêndio ter sido encontrado na região de mata.

O avião de pequeno porte decolou de Governador Valadares, em Minas Gerais, e tinha previsão de pousar em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo a FAB, uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2°/10° GAV) – Esquadrão Pelicano, e um helicóptero H-36 Caracal, do Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (3°/8° GAV) – Esquadrão Puma, foram acionados para fazer as buscas.

Durante o trajeto, por motivos ainda desconhecidos, a aeronave desceu no aeroporto de Joinville. Neste momento, o avião arremeteu e caiu na área limítrofe entre as cidades de Itapuá e Guaruva.

Em nota, a FAB informou que investigadores CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para apurar o acidente. Também destacou que a investigação deve ser concluída no menor prazo possível, dependendo da complexidade e da necessidade de averiguar fatores contribuintes.