SC vai estimular plantio de grãos de inverno, como trigo, triticale e cevada

São Paulo, 15 – O governo de Santa Catarina vai incentivar o plantio de cereais de inverno nesta safra – trigo, triticale e cevada, informou em nota a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural.

A intenção, diz a nota, é ampliar em 120 mil hectares a área plantada com esses grãos para aumentar oferta de matéria-prima para ração animal. Uma das medidas é o subsídio ao prêmio do seguro rural, na proporção de R$ 200 por hectare.

“A produção de proteína animal tem papel fundamental no agronegócio catarinense e a oferta de grãos é peça-chave para mantermos a competitividade desse setor”, diz o secretário Ricardo de Gouvêa.

Grande produtor de carnes e leite, Santa Catarina é hoje o maior importador de milho do País. Todos os anos, cerca de 4 milhões de toneladas são adquiridas de fora do Estado para abastecer a cadeia produtiva. “Queremos minimizar esse déficit, ou seja, usar as nossas áreas que estão em pousio no inverno e fomentar, com o apoio das cooperativas e agroindústrias, a produção desses cereais, os quais podem ser utilizados na ração animal e dar suporte a toda cadeia produtiva animal.”

