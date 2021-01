SC registra em 2020 maior exportação de carne suína de sua história

São Paulo, 12 – Maior produtor nacional de carne suína, Santa Catarina registrou em 2020 receita 35% maior com as exportações do produto, que chegou a US$ 1,2 bilhão, segundo o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), a partir de dados do Ministério da Economia. Foi o melhor resultado da história. “Em 2021, apesar da alta nos preços dos insumos, a carne suína continuará favorável e nós seguiremos acessando mercados e aumentando o volume de exportações”, previu em nota o secretário adjunto de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto.

No último ano, Santa Catarina embarcou mais de 523,3 mil toneladas de carne suína para 67 países, principalmente China, Chile, Hong Kong e Japão.

O Estado respondeu por 52% do total exportado pelo Brasil.

