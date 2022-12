SC reforça medidas de prevenção contra a gripe aviária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2022 - 17:07 Compartilhe

São Paulo, 5 – O governo de Santa Catarina está reforçando as medidas de prevenção contra a gripe aviária após notificação de casos da doença na América do Norte e em países como Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. “A Influenza Aviária pode colocar em risco toda a nossa produção comercial de aves. Governo do Estado e iniciativa privada estão trabalhando em conjunto para reforçar a biosseguridade nas propriedades, o controle nos acessos e também os planos de contingência”, disse em nota o secretário da Agricultura, Ricardo Miotto.

Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de aves do Brasil e possui um plantel de mais de 132,3 milhões de frangos.

Entre as medidas estão uma série de áudios que serão compartilhados com agricultores, principalmente aqueles que possuem aves de subsistência, com orientações sobre o que é a Influenza Aviária, como preservar a saúde dos animais e o que fazer em caso de suspeita da doença.

“A grande preocupação é com as aves migratórias, que podem ser um vetor da doença. Por isso, a principal medida a ser tomada por todos aqueles que criam aves é evitar o contato com outros animais, especialmente aves silvestres ou de vida livre, além de restringir o acesso de visitantes aos aviários. Em caso de funcionários, eles devem utilizar roupas exclusivas para ingressar no aviário. E os veículos devem ser limpos e desinfetados antes da entrada e na saída dos estabelecimentos”, diz a pasta.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias