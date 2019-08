SC quer reduzir dependência de milho e aposta em cereais de inverno

São Paulo, 22 – Para reduzir a dependência da importação de milho, Santa Catarina pretende incluir cereais de inverno na alimentação de aves, suínos e bovinos de leite no Estado, informou a Secretaria de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Entre os cereais alternativos ao milho, estão trigo, aveia, cevada e centeio.

Conforme a nota da secretaria, Santa Catarina importa anualmente cerca de 4 milhões de toneladas de milho para abastecer as granjas de suínos e aves e as criações de vacas leiteiras. Por isso, o secretário de Agricultura catarinense, Ricardo de Gouvêa, diz que a produção de outros cereais pode ser “um passo importante” para garantir a competitividade do agronegócio do Estado no longo prazo. “Além disso, os produtores rurais terão uma renda extra, aproveitando as lavouras também no período de inverno”, ressalta.

No caso da cevada, por exemplo, quando o cereal não obtiver o padrão para produção de malte, pode ser utilizado para compor a ração. O mesmo acontece com o trigo, que pode ser usado tanto para a panificação ou para alimentação animal.

“Existem terras que não são aproveitadas no inverno em Santa Catarina e os produtores estão ansiosos para obter uma alternativa de renda. São áreas ociosas que podem ser aproveitadas para plantação de cereais de inverno”, destaca o presidente da Coocam, João Carlos Di Domenico.

Para tornar a estratégia uma realidade, o secretário informa que está trabalhando com vários elos da cadeia produtiva. “Estamos trabalhando com representantes de vários setores para analisarmos o cultivo dos cereais de inverno e a conversão alimentar. Há um entendimento das agroindústrias e das cooperativas de que esse é um plano viável para Santa Catarina”, concluiu.