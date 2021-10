SC: Polícia prende suspeito de oferecer balas e força beijo em crianças

Duas meninas brincavam em um terreno baldio quando o idoso, em sua caminhonete, estacionou no local. Aproximou-se das crianças para oferecer balas e tentou beijá-las na boca à força. O caso aconteceu nesta quinta-feira (21) no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. As informações são do portal NSC Total.

Um vizinho viu o ocorrido e avisou os familiares das crianças, que procuraram a Polícia Civil.

Para atrair as duas meninas, o idoso ofereceu alguns doces. Elas recusaram e ele foi embora. Depois, voltou com mais guloseimas e novamente tentou dar às crianças. Assim que elas se aproximaram para pegar as balas, o suspeito forçou um beijo na boca, e prometeu voltar no dia seguinte.

Ao perceber uma movimentação o idoso fugiu, porém, as vítimas conseguiram anotar a placa do veículo.

O homem foi preso em flagrante por importunação sexual. Como não coube fiança, ele foi levado ao presídio de Rio do Sul e está à disposição da Justiça.

