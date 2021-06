SC: Pai admite ter matado filha de 5 anos

Evylin Vitoria Modrok, de 5 anos, foi encontrada morta no último sábado (12), com sinais de estrangulamento em Guaramirim (SC). Ubiratan Luis Modrock, pai da criança, confessou o crime após ter inventado uma versão “fantasiosa” do homicídio.

De acordo com o delegado Paulo Reis Venera, da Polícia Civil de Jaraguá do Sul, Ubiratan havia dito que alguém entrou em sua casa e matou a menina. Ao ser confrontado pela polícia com evidências e vestígios o homem acabou admitindo o crime.

“No entanto, ele disse que inventou essa história porque estava desesperado sem coragem de assumir o crime. Mas no final do interrogatório ele confessou que matou a filha. Ele disse que estava entrando em desespero com essa situação e nessa madrugada, no auge do desespero, praticou o ato”, disse o delegado. Segundo o assassino, o motivo do crime teria sido a separação entre ele e a esposa. Ubiratan não aguentava mais ver a filha sofrer com o divórcio e, por isso, a matou.

