SC: Mulher morre atropelada pelo caminhão do marido

A Polícia Civil está investigando o caso de uma mulher, de 48 anos, que morreu após ser atropelada pelo caminhão do marido, na quarta-feira (10), em Cocal do Sul (RS). De acordo com a Polícia Militar, o casal teria discutido antes do acidente. As informações são do portal NSC Total.

Segundo a PM, o motivo da briga era porque o homem queria se separar da mulher, o que ela não aceitava. Aos agentes, o marido disse que saiu para trabalhar e fechou a casa.

Ele relatou ainda que quando ligou o caminhão, sentiu que havia atingido alguma coisa e, ao descer do veículo, percebeu que era a esposa. Conforme os bombeiros, a mulher foi encontrada, já sem vida, com diversos ferimentos pelo corpo e um sangramento na cabeça.

O corpo foi recolhido pela Polícia Científica e um inquérito foi aberto para investigar o caso. Segundo o delegado Márcio Neves, até o momento, nenhuma hipótese foi descartada. A polícia aguarda o resultado dos laudos periciais para identificar o que causou a morte da mulher.