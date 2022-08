SC: Mulher morre afogada depois de tombar carro e cair em ribeirão

Da Redação 14/08/2022 - 12:47 Compartilhe

A empresária Daiana Borchardt, de 30 anos, morreu afogada na madrugada de sábado (13) depois do seu carro cair dentro de um ribeirão, em Pomerode, no Médio Vale do Itajaí, Santa Catarina. As informações são do G1.

Os bombeiros voluntários da cidade informaram que a vítima teria perdido o controle do automóvel, que tombou e caiu dentro do rio.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou a empresária presa dentro do carro, em nível grave de afogamento e com parada cardiorrespiratória. Os bombeiros voluntários e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reverter o quadro por cerca de 30 minutos, mas Daiana não resistiu.

Ela era empresária do ramo gráfico e deixou uma filha, de 10 anos. O velório ocorreu no sábado e o corpo foi enterrado neste domingo (14).