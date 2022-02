SC: Mulher liga para polícia fingindo pedir pizza e ex-marido é preso

Uma mulher ligou para a Polícia Militar fingindo pedir uma pizza em Itapema (SC), na terça-feira (8). De acordo com a corporação, os agentes entendem que se tratava de um caso de violência doméstica e enviaram uma viatura até a casa da vítima. As informações são do G1.

Na sequência, um dos policiais fingiu ser entregador e conversou com a mulher. Ela relatou que estava tentando sair de casa e se mudar para outra cidade, mas foi ameaçada pelo ex-companheiro com uma faca.

A vítima afirmou ainda que ele não aceita a separação do casal. Após ouvir a vítima, os policiais prenderam o homem por crime de ameaça. Conforme a PM, ele apresentava sinais de embriaguez. Segundo o G1, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante.

