SC: Mulher é morta a tiros ao lado do namorado enquanto saíam para trabalhar

Uma mulher de 32 anos morreu depois de ser baleada em um carro em que estava com o namorado, em Itajaí (SC), na quarta-feira (9). O homem foi atingido no braço e está estável, de acordo com a Polícia Militar. As informações são do G1.

Segundo a PM, o casal tinha acabado de entrar no veículo para ir trabalhar quando ele foi alvejado. Em depoimento aos policiais, uma testemunha disse ter visto dois homens de bicicleta se aproximarem do carro. Eles fugiram logo após efetuarem os disparos.

Nenhum suspeito foi preso até o momento, e também não foi registrado o roubo de nenhum item do casal. Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 7h30. O casal foi socorrido pelo tio do companheiro da vítima, que os levou para o Hospital Marieta Konder Bornhausen. A mulher, Denise de Paula Camargo, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O delegado responsável pelo caso, Sérgio de Souza, não deu detalhes sobre as investigações, nem quantos tiros foram disparados. Denise foi cremada nesta quinta-feira, em Itajaí.

Veja também