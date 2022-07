SC: Mulher é demitida por justa causa após dançar funk em restaurante

Uma mulher, que foi flagrada dançando funk no local de trabalho durante o expediente, teve sua demissão por justa causa confirmada pela Justiça do Trabalho em Santa Catarina. As informações são do UOL.

“A conduta inapropriada dela impactava diretamente nas receitas da empresa, trazendo decréscimo nas vendas e vários clientes não retornavam no estabelecimento em razão da música alta, além da falta de atenção em anotar os pedidos do delivery justamente porque se distraíam como se estivessem em um momento de lazer, conforme avaliações dos clientes no Google”, declarou Valdomiro Landim, juiz da 1ª vara do Trabalho de Balneário Camboriú.

Em sua defesa, a mulher afirmou que dançava no trabalho, mas que a demissão foi desproporcional porque, segundo ela, o restaurante estava sem clientes, num momento de descontração com colegas.

“O acervo probatório deixa assente que não se tratou de um ato único e isolado, mas sim de um comportamento reiterado com mais gravidade naquele dia no qual a reclamante e outros colegas de trabalho, em pleno horário de labor, utilizava os equipamentos, as instalações e o tempo que deveria ser dedicado a suas obrigações empregatícias, para dançar como se estivesse em uma balada noturna, deixando de cumprir seus afazeres laborais e prejudicando o atendimento aos clientes da reclamada”, completou o juiz.