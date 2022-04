SC: Mulher é agredida pelo marido após flagrar traição; homem foi preso

A Polícia Militar prendeu um homem, de 28 anos, acusado de agredir a esposa, de 26 anos, após ela flagrá-lo com outra pessoa, no domingo (10), em Brusque (SC). As informações são do portal ND+.

Conforme os agentes do 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar), a jovem teria flagrado a traição na casa dela, quando o marido estava com outra na cama do casal.

Após o flagrante, o homem agrediu a mulher com tapas no rosto e socos. Segundo a PM, ele foi preso em flagrante por violência doméstica.

