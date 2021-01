SC: Motorista de app nega corrida à família e arranca carro com criança dentro

Um motorista de aplicativo está sendo investigado pela polícia após recusar uma corrida a uma família de turistas e arrancar o carro com o menino de 3 anos dentro na segunda-feira (18) em Balneário Camboriú (SC). As informações são do G1.

De acordo com o depoimento do motorista, ele não percebeu que a criança estava no veículo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o pai do menino coloca a criança no banco de trás e se dirige para outro lado do veículo para poder entrar. O motorista acelera e vai embora com a criança dentro.

De acordo com a mãe da criança, a família chegou a correr atrás do carro. O condutor só teria parado após outras pessoas e motoristas impedirem a passagem dele.

“Que tipo de pessoa vê no retrovisor uma mãe com bebê no colo correndo, a bisavó correndo, pessoas correndo acenando, como a pessoa não percebe esse movimento todo em uma rua pequena?”‘, questionou a mãe, Ana Caroline Sgai, em entrevista à NSC TV.

Motorista de app acionou a polícia

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio motorista de app que registrou um boletim de ocorrência por danos materiais, já que os familiares, por acreditarem que se tratava de uma tentativa de sequestro, chegaram a danificar o veículo.

Conforme o depoimento do homem à polícia, ele negou a corrida porque apareceram mais pessoas do que as três permitidas para embarque, por conta da pandemia. Ele afirmou ainda que parou o carro assim que percebeu a presença da criança.

A família da criança também fez um boletim de ocorrência e questionou a versão do motorista sobre o embarque.

“Somos turistas, estamos em Balneário Camboriú há nove dias. Todos os dias utilizamos o transporte por aplicativo. Em momento algum a gente tentou colocar todo mundo em um carro só. Fizemos [no dia] a chamada de dois motoristas”, disse Ana Caroline Sgai, mãe do menino.

Segundo a Polícia Militar, não houve tentativa de sequestro, mas, sim, falta de atenção do motorista. A Delegacia de Polícia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) investiga o caso.

Veja também