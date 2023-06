SC: Marinha resgata seis tripulantes de barco que naufragou após passagem de ciclone

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2023 - 10:58 Compartilhe

A Marinha resgatou com vida mais um tripulante que estava a bordo da embarcação “BP Safadi Seif” e que naufragou no litoral sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu após a passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul e parte do litoral sul catarinense.

No sábado (17), cinco das oito pessoas que estavam no barco foram encontradas com vida, cerca de 24 horas após o acidente. O grupo foi localizado por uma embarcação que patrulhava a área, a 180 km da costa. Na tarde deste domingo (18), mais um ocupante do barco foi encontrado. Agora, as buscas seguem para encontrar os outros dois tripulantes.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que os cinco primeiros tripulantes foram resgatados “em bom estado de saúde” e que seguiria com as buscas pelos outros desaparecidos.

Na última quinta-feira (15), a corporação havia emitido um alerta de vento forte para o perímetro de toda a costa do Rio Grande do Sul, válido até o sábado (17).

