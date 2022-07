SC: Justiça condena médica a pagar indenização após pacientes ter testículo removido

Na terça-feira (19), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) condenou uma médica a indenizar um paciente no valor de R$ 70 mil. Em 2009, na época com 13 anos, ele teve um dos testículos removido após receber diagnóstico errado, em Coronel Freitas, no oeste de Santa Catarina. As informações são do Ric Mais.







Segundo a sentença do TJSC, o rapaz foi atendido em um hospital da região, onde não foi diagnosticada uma torção no testículo esquerdo.

Depois, em outra unidade de saúde, o problema foi constatado, mas não seria possível preservar o órgão.

Durante o julgamento, a médica argumentou que o rapaz apresentava fortes dores abdominais e vômito. Depois de ser medicado, a situação teria se normalizado e o paciente foi liberado.

Já a outra médica que atendeu o paciente informou que a torção no testículo era visível por causa do grande inchaço. Por causa disso, solicitou um ultrassom, que apontou o problema.

Para preservar o órgão, uma cirurgia deveria ter sido realizada no máximo em seis horas.

“É preciso ponderar que houve manifesta agressão aos direitos fundamentais inerentes à personalidade, pois o jovem autor perdeu parte de seu órgão reprodutor (testículo do lado esquerdo), com consequências fisiológicas, além da própria mutilação, que podem se estender a outros eventos como causação da infertilidade, o que certamente é capaz de causar constrangimento pessoal permanente (sequela permanente)”, apontou o juiz Claudio Rego Pantoja, em seu decisão.