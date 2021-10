SC: Justiça condena autor de assassinato a tiros no Carnaval

Diego Dal Bosco Bisotto morreu com um tiro na cabeça, em fevereiro de 2020, durante uma discussão com o réu dentro do estacionamento em que trabalhava, no Centro de Florianópolis. As informações são do portal NSC Total.

Segundo as investigações, a vítima teria olhado para a namorado do réu, enquanto eles passavam em frente ao estacionamento na volta de um bloco de Carnaval, e isso teria motivado o ataque.

Depois do crime, o homem fugiu do local e foi capturado pela polícia. Na delegacia ele negou a autoria dos disparos. Porém, em juízo, confessou pedir aos amigos que mentissem sobre o ocorrido.

O magistrado Mônani Menine Pereira, em sua decisão, enfatizou a periculosidade do acusado estar andando armado durante um evento.

“Não bastasse, ainda durante a festividade, o réu passou pela vítima e retornou ao seu encontro, desferindo o tiro à queima-roupa sem qualquer chance de defesa. Evidente, portanto, a brutalidade do delito e a frieza do réu”, disse o magistrado.

O autor foi condenado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado, e não terá o direito de recorrer em liberdade.

Diego chegou a ser socorrido e internado no Hospital Governador Celso Ramos, mas faleceu dois dias depois.

