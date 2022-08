SC: Jovem de 21 anos sofre acidente e morre no dia da viagem para intercâmbio em Portugal

Da Redação 12/08/2022 - 3:34 Compartilhe

Uma jovem de 21 anos, identificada como Sabrina Romanovski, morreu na madrugada desta quinta-feira (11) em Chapecó (SC) dois dias depois de sofrer um acidente de trânsito. Ela viajaria para Portugal para fazer um intercâmbio. As informações são do site G1.

A viagem seria com o noivo, que também estava no carro, mas teve apenas ferimentos leves e já saiu do hospital. De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu porque um carro aquaplanou na SC-480, invadiu a pista contrária e bateu no veículo onde estava o casal, que saiu da estrada e tombou.

Sabrina e noivo viajariam para a Europa na noite desta quinta-feira.

“Eles iam juntos construir uma vida em outro país. Estava tudo certo para ir. Na terça-feira, eles iam aproveitar para ver amigos, comemorar e aconteceu uma fatalidade”, disse Jandir Fernandes, advogado da família.

A jovem ficou internada em coma por dois dias. A morte foi confirmada na madrugada de quinta-feira, após uma parada cardíaca.