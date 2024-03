SC interdita temporariamente áreas de cultivo de moluscos por presença de toxina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/03/2024 - 18:57 Para compartilhar:

Santa Catarina suspendeu a retirada, o consumo e a comercialização de ostras, mexilhões, vieiras e berbigões cultivados nas comunidades de Zimbros e Canto Grande, no município de Bombinhas, e nas praias do Forte e Sambaqui, em Florianópolis. Conforme nota divulgada pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado, a medida se justifica pela detecção da ficotoxina ácido okadaixo, presente em níveis acima do limite permitido. “Quando consumida por seres humanos, essa toxina pode ocasionar náuseas, dores abdominais, vômitos e diarreia”, diz a nota.

Para garantir que os moluscos não sejam provenientes das áreas interditadas temporariamente, os restaurantes e consumidores devem se atentar para a procedência dos produtos olhando o selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Estadual (SIE) ou Federal (SIF). Além disso, a pasta diz que “as instituições públicas responsáveis pela fiscalização sanitária do comércio, inspeção de produtos de origem animal, pesquisa e extensão e diagnóstico foram comunicadas para que tomem as providências pertinentes as suas áreas de atuação”.

Nos próximos dias novas análises dos cultivos serão feitas pela secretaria, o que poderá determinar a liberação ou manutenção da interdição. Em caso de sintomas, a orientação aos consumidores desses produtos é que procurem atendimento na unidade de saúde mais próxima e realizem a notificação a Vigilância Epidemiológica ou Vigilância Sanitária municipal.

