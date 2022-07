SC: Homem encontra pai e madrasta mortos com sinais de violência

Um homem acionou a Polícia Militar ao encontrar na noite de terça-feira (19) o pai e a madrasta mortos dentro da residência do casal, no bairro Araponguinhas, em Timbó (SC). Os corpos estavam amarrados e com sinais de violência. A polícia, a princípio, tratou o caso como latrocínio (roubo seguido de morte). As informações são do portal O Município Blumenau.







O rapaz decidiu ir à casa do pai após ele não responder as mensagens enviadas. Quando chegou à residência, encontrou os corpos.

A Polícia Militar informou que o imóvel estava revirado e havia uma arma de fogo no local. Além disso, tinha cartuchos espalhados pelo chão. Porém não foi possível identificar até o momento se estavam deflagrados ou não.

O rapaz também informou aos policiais que a caminhonete MCC/L200 Outdoor branca, que pertencia ao seu pai, havia desaparecido. Pouco tempo depois, o automóvel foi localizado pela Polícia Militar no bairro João Paulo 2, em Indaial.

Depois, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para retirar os corpos e iniciar as investigações.